Кассано: для меня лучшая команда та, в которой играет Месси

Бывший нападающий сборной Италии и «Ромы» Антонио Кассано рассказал, какой команде больше всего симпатизирует в Европе.

«Для меня лучшая команда та, в которой играет Лионель Месси — лучший игрок в мире. Также в команде ещё десять сильнейших игроков в мире. Самый красивый и постоянно развивающийся футбол — это футбол Хосепа Гвардиолы. Он гений. В этом году он открыл Стоунза, как опорного полузащитника. Моуринью и Аллегри никогда и близко не сравнятся с Гвардиолой.

Нагельсманн и Тухель произвели на меня впечатление в прошлом году, а среди итальянцев выделил бы Де Дзерби», — приводит слова Кассано Marca.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 26 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив 15 голов и 14 результативных передач.

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