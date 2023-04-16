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«Интер» впервые в истории проиграл три домашних матча подряд всухую в Серии А

«Интер» впервые в истории проиграл три домашних матча подряд всухую в Серии А
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«Интер» потерпел поражение в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Монцем». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Интер» впервые в карьере проиграл три домашних матча подряд в сухую, сообщается в «твиттере» OptaPaolo.
После 30 туров чемпионата Италии «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 51 очко. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют два очка. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей (четыре поражения и ничья).

В следующем матче «Интер» встретится с «Эмполи». Матч состоится 23 апреля, начало 0 13:30 мск.

«Монца», в свою очередь, находится на 12-м месте турнирного зачёта Серии А, записав в свой актив 38 очков.

Италия - Серия А. 30-й тур
15 апреля 2023, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
0 : 1
Монца
Монца
0:1 Кальдирола – 78'

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