«Интер» впервые в истории проиграл три домашних матча подряд всухую в Серии А

«Интер» потерпел поражение в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Монцем». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Интер» впервые в карьере проиграл три домашних матча подряд в сухую, сообщается в «твиттере» OptaPaolo.

После 30 туров чемпионата Италии «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 51 очко. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют два очка. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей (четыре поражения и ничья).

В следующем матче «Интер» встретится с «Эмполи». Матч состоится 23 апреля, начало 0 13:30 мск.

«Монца», в свою очередь, находится на 12-м месте турнирного зачёта Серии А, записав в свой актив 38 очков.

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