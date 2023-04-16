Переход Месси окажет влияние на судьбу Бускетса в «Барселоне»

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс по-прежнему не продлил контракт с испанским клубом, истекающий в конце сезона. Футболист сомневается в продолжении карьеры в родной команде, однако возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси может перевернуть ситуацию. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что судьба Бускетса в «Барселоне» не зависит от возможного возвращения Месси, однако источник сообщает, что это не совсем так. Бускетс готов остаться в команде, так как понимает, что летом в неё должен вернуться его хороший друг Месси. Этот фактор станет решающим в выборе продолжения карьеры Бускетса.
Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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