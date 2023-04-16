Анатолий Бышовец рассказал о сложностях, которые ждут «Локомотив» в матче с «Оренбургом»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив».
«Матч с «Оренбургом» будет испытанием для «Локомотива». «Оренбург» — хорошо организованная команда. Она активно играет и имеет лидеров в каждой из линий. «Локомотиву» придётся решать трудности, связанные с переходом из обороны в атаку и обратно. Оренбуржцы представляют опасность своим умением быстро переключаться на активную игру на половине поля соперника с насыщением атаки группой игроков. Поэтому выезд в Оренбург будет сложным для «Локомотива».
На искусственном поле появляются проблемы с приёмом мяча и его контролем: к этому непросто адаптироваться. За счёт другого торможения увеличивается нагрузка на суставы, голеностоп и колени. И к этому надо быть готовым, если у кого-то из игроков есть проблемы со здоровьем», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 16 апреля 2023
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