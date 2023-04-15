«Оренбург» — «Локомотив». Дзюба в норме!

Несмотря на то что Артём был расстроен поражением «Зениту», он вернётся к ритму.

16 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ «Оренбург» – «Локомотив». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех москвичей оценивается аналитиками коэффициентом 3.04. Поставить на ничью предлагают за 3.74.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» 16 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Оренбург» – «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» (16.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Оренбург Оренбург Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Последний игровой день 23-го тура чемпионата России по футболу открывает встреча в Оренбурге, где местный одноимённый клуб примет гостей из Москвы – «Локомотив». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 мск.

«Оренбург» считается фаворитом, что уже хорошо показывает уровень этой команды. Подопечные Марцела Лички закрепились в середине таблицы, оторвавшись от зоны вылета на 14 очков. Если они не сбавят обороты в концовке чемпионата, то и вовсе могут претендовать на место в пятёрке сильнейших.

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Сейчас хозяева в хорошей форме. С середины сентября они не уступали даже в двух матчах подряд, а действующая беспроигрышная серия насчитывает четыре встречи. При этом нельзя сказать, что календарь был к оренбуржцам добр, ведь приходилось играть со «Спартаком» и «Ростовом». Красно-белых удалось обыграть всухую — 2:0, а с командой Валерия Карпина победа была обидно упущена всего за девять минут — 2:2.

Впрочем, это никак не влияет на общее впечатление от игры «Оренбурга». Он продолжает радовать ярким атакующим футболом, невзирая на уровень соперников. У хозяев разница мячей 43:43. К проблемам в обороне все уже давно привыкли, но активность впереди компенсирует любые ошибки. Больше оренбуржцев в РПЛ забили только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».

Стоит отметить, что «Оренбургу» удалось без труда справиться с потерей лучшего бомбардира Владимира Писарского. Забивать по-прежнему есть кому. К примеру, в отличной форме находится Дмитрий Воробьёв – российский нападающий забил всего шесть голов, но три из них в четырёх последних матчах.

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«Локомотиву» придётся всерьёз постараться, чтобы повторить результат первого круга, когда дома он крупно обыграл соперника со счётом 5:1. В целом железнодорожники всегда уверенно играли с оренбуржцами. Четыре победы подряд в очных встречах при средней результативности почти в четыре мяча.

Важно, что москвичи показали свою лучшую игру во время кризиса, а сейчас они вновь в оптимальном состоянии. В последнем туре команда Михаила Галактионова уступила «Зениту» (1:2), но провалом этот результат никак не назвать. Во-первых, к концу первого тайма гости вели в счёте. Во-вторых, поражение стал первым во второй половине сезона. Ранее были победы с «Ростовом», «Краснодаром», «Ахматом» и «Пари НН».

Почти ко всем из них в полной мере причастен новичок команды Артём Дзюба. Звёздный ветеран забил шесть голов в пяти матчах чемпионата и ещё один раз ассистировал партнёру. Пробить оборону лидера не получилось, но Артём полон решимости начать новую голевую серию. Форвард идеально вписался в систему Галактионова и успел стать ключевым игроком.

«Локомотиву» расслабляться некогда, потому что от зоны вылета его отделяют всего шесть очков. Отрыв некомфортный, но увеличить его есть все шансы. В гостях у железнодорожников три победы подряд, забивают регулярно, и в защите стало меньше потерь, несмотря на кадровые проблемы. Необходимо сохранить этот темп хотя бы до дерби с ЦСКА через неделю.

Предстоящий матч не является ни встречей равных команд по уровню, ни конкурентной борьбой за место. Однако он точно обещает порадовать результативным футболом. «Оренбург» в принципе не умеет играть скучно, а «Локомотив» во втором круге не допускает осечек там, где не должен.

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Обоюдная результативность в игре напрашивается, однако победить хозяевам всё равно будет сложно. Железнодорожникам очень нужны очки, и они постараются добиться успеха. Ставка «Локомотив» не проиграет и «обе забьют» за 2.40 видится лучшим вариантом.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» 16 апреля 2023 года

«Оренбург» точно превосходит ожидания. Хозяева попытаются навязать «Локомотиву» свою игру, но проблема в том, что соперник совсем не против атакующего сценария. Гости хороши во втором круге – вернулась стабильность в результатах, а реализация заметно улучшилась благодаря Дзюбе. Железнодорожникам необходимо увеличивать отрыв от конкурентов в борьбе за выживание, поэтому в таких матчах проигрывать нельзя.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и обе забьют за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

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