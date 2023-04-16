Вратарь «Боруссии» Кобель — о ничьей со «Штутгартом»: так обороняться нельзя

Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель высказался о ничьей (3:3) в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом».

«Мы сильно расслабились и оказались в плохой ситуации. Это невозможно. Я очень разочарован. Мы упустили шанс, но сезон продолжается, у нас ещё есть шесть матчей, и мы всё ещё в игре. Не верится, что мы позволили «Штутгарту» создать столько моментов в меньшинстве. Так обороняться нельзя», — приводит слова Кобеля Sky Germany.

«Боруссия» вела в счёте 2:0, играя в большинстве, но позволила сопернику отыграться. В компенсированное время «шмели» вновь вышли вперёд, однако на последней минуте «Штутгарт» сумел спастись от поражения. «Боруссия» упустила шанс догнать «Баварию», которая сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).