Вратарь «Боруссии» Кобель — о ничьей со «Штутгартом»: так обороняться нельзя
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Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель высказался о ничьей (3:3) в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом».
«Мы сильно расслабились и оказались в плохой ситуации. Это невозможно. Я очень разочарован. Мы упустили шанс, но сезон продолжается, у нас ещё есть шесть матчей, и мы всё ещё в игре. Не верится, что мы позволили «Штутгарту» создать столько моментов в меньшинстве. Так обороняться нельзя», — приводит слова Кобеля Sky Germany.
«Боруссия» вела в счёте 2:0, играя в большинстве, но позволила сопернику отыграться. В компенсированное время «шмели» вновь вышли вперёд, однако на последней минуте «Штутгарт» сумел спастись от поражения. «Боруссия» упустила шанс догнать «Баварию», которая сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
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