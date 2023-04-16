Терзич: думали, что уже пережили худшее, но матч со «Штутгартом» разочаровал сильнее

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о ничьей (3:3) в матче 28-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом».

«Трудно подобрать слова для этого, слишком много злости и разочарования. После проигрыша «Вердеру» дома мы думали, что худшее уже позади, но этот матч превзошёл всё. Мы упустили огромный шанс.

Единственное, что могло привести к тому, что эта игра снова перевернётся, — это потеря дисциплины. Мы не переключились, когда теряли мяч, и перестали помогать друг другу. То, как мы провели этот второй тайм, необъяснимо.

Есть причины, по которым нам не удавалось быть на вершине в течение последних десяти лет. Тем не менее есть ещё многое, за что можно бороться. Важно наконец начать извлекать уроки из этих ненужных неудач. Никто не сделает этого за нас», — приводит слова тренера Sky Germany.

«Боруссия» вела в счёте 2:0, играя в большинстве, но позволила сопернику отыграться. В компенсированное время «шмели» вновь вышли вперёд, однако на последней минуте «Штутгарт» сумел спастись от поражения.