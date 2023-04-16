«Рекорд». Форвард «Торпедо» Караев — о назначении трёх пенальти в матче со «Спартаком»
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Нападающий московского «Торпедо» Давид Караев прокомментировал три пенальти, назначенные в ворота его команды в первом тайме матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
«Три пенальти за тайм в наши ворота? Установили рекорд (улыбается). Хотя с «Ростовом» тоже было три или сколько там…
Судейство комментировать не буду. Не смотрел повторы — ещё не видел ни одного нарушения», — сказал Караев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В первом тайме матча «Торпедо» — «Спартак» главный арбитр встречи Павел Шадыханов назначил три пенальти в ворота хозяев поля, только один из которых был реализован. «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице Российской Премьер-Лиги. Московская команда набрала 13 очков в 23 матчах.
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