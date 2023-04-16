«Это безобразие». Член совета директоров «Динамо» Гафин — о судействе в РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил судейство в Российской Премьер-Лиге.

«Доволен ли судейством в РПЛ? Конечно, нет. Очень много ошибок. Ошибок, которые нам непонятны. Ошибки в матче с «Зенитом» и «Спартаком» были вопиющи. Мы понимаем, что судьи живые люди, они могут допускать ошибки, но не такие и не в такой манере, как в двух названных мною матчах. Это безобразие.

Если бы у нас не было предыдущей истории с детекторами лжи, которая была сильно распиарена, мы бы об этом не говорили. Но она случилась. Какая фактура, почему арбитров отстранили, мы не знаем. В Италии СМИ знают, что происходят скандалы с клубами, какие-то коррупционные вещи… Здесь это внутренняя история. При этом арбитры делают ошибки, но одних отстраняют, других нет, открытости не хватает. Дальше мы смотрим на наши матчи, где судьи делают необъяснимые ошибки. Что это? Нам говорят, что судьи боятся атмосферы «Газпром Арены» или шумихи вокруг «Спартака», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».