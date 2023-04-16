Веденеев: даже если «Ростов» обыграет «Зенит», интриги в борьбе за первое место не будет

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча петербургской команды с «Ростовом» в 23-м туре чемпионата России.

«Ростов» высоко в таблице, но по игре и составу они пятые-шестые. На сегодняшний день лучше играют и ЦСКА, и «Спартак», и «Динамо» с «Краснодаром». Им нужно очень много усилий приложить, чтобы удержаться наверху, — у них ещё будут матчи с московскими командами.

Думаю, что большое преимущество будет у «Зенита». Команда в шаге от чемпионства, играет с хорошим настроением, бразильцы в хорошей форме. Да, есть какие-то слабости, не до конца освоился Ренан. Но в остальном у «Зенита» вообще нет проблем. Скорее всего, они и выиграют, могут даже с крупным счётом. Нет сомнений в том, что одна команда на порядок сильнее другой. Для «Ростова» ничья будет очень хорошим результатом.

Даже если «Ростов» выиграет, никакой интриги в борьбе за первое место не будет. Были шансы у «Спартака», но у них сломались два ключевых игрока — сдали в качестве игры. А больше никто и не стремится никуда», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.