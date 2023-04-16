Тен Хаг — о том, что Магуайр и Фернандеш делят капитанскую повязку: они уважают друг друга
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, не является ли проблемой, что капитанскую повязку в разных матчах носят Гарри Магуайр и Бруну Фернандеш.
«Они уважают друг друга и работают вместе. Пока что это работает. Команде нужно больше лидеров, целая группа. Магуайр и Фернандеш являются лидерами, но у нас их больше: Рафа Варан, Каземиро, Давид де Хеа, а также Лисандро Мартинес, которые очень хорошо развились в этом плане», — приводит слова специалиста Manchester Evening News.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 56 очков в 29 матчах. «Ньюкасл», набравший столько же очков и сыгравший на один матч больше, находится на третьем месте.
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