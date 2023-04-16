Тодд Боули провёл час в раздевалке «Челси» после поражения в матче с «Брайтоном»
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Владелец «Челси» Тодд Боули пришёл в раздевалку команды после поражения в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:2). Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Ману Санчес.
Вместе с Боули в раздевалку направился совладелец клуба Бехдад Эгбали. Тодд провёл с командой около часа. Слова, сказанные бизнесменом в раздевалке, остаются неизвестными.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков. «Брайтон» находится на седьмом месте с 49 очками. Во вторник, 18 апреля, «Челси» сыграет дома с мадридским «Реалом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч начнётся в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой «Реала» (2:0).
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