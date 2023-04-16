Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca: Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2024 года

Marca: Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2024 года
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос продлит контракт с клубом до лета 2024 года. Об этом сообщает Marca.

В прошлом году клуб предлагал игроку контракт до 2024 года. Тогда Кроос отклонил предложение, так как не был уверен, хватит ли ему сил провести ещё один сезон на высоком уровне. Сообщается, что игрок запланировал завершение карьеры после прекращения выступлений за «Реал», в составе которого он провёл 405 матчей. Сейчас Кроос близок к продлению соглашения до конца сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 40 матчах в составе «Реала» во всех турнирах. Во вторник, 18 апреля, его команда встретится с «Челси» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч начнётся в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Реал» продлил контракт с Модричем до лета 2024 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023