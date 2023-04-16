Marca: Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2024 года

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос продлит контракт с клубом до лета 2024 года. Об этом сообщает Marca.

В прошлом году клуб предлагал игроку контракт до 2024 года. Тогда Кроос отклонил предложение, так как не был уверен, хватит ли ему сил провести ещё один сезон на высоком уровне. Сообщается, что игрок запланировал завершение карьеры после прекращения выступлений за «Реал», в составе которого он провёл 405 матчей. Сейчас Кроос близок к продлению соглашения до конца сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 40 матчах в составе «Реала» во всех турнирах. Во вторник, 18 апреля, его команда встретится с «Челси» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч начнётся в 22:00 мск.