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«Реал» продлил контракт с Модричем до лета 2024 года

«Реал» продлил контракт с Модричем до лета 2024 года
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Мадридский «Реал» продлил контракт с полузащитником Лукой Модричем, сообщает инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях. Как утверждает источник, новое соглашение с 37-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом году «Реал» сообщал, что ждёт решения лично от Модрича о том, чего он хочет от своей оставшейся карьеры. И уже после этого руководство «сливочных» будет готово начать диалог о продлении соглашения с хорватом.

Ранее Лука Модрич неоднократно говорил о желании завершить карьеру в мадридском клубе, что свидетельствует о его намерении продлить соглашение. Кроме того, Модрич отклонил выгодные предложения из США, Катара и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Ла Лиги хорват провёл 24 встречи в составе «Реала», в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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