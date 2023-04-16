Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону» «любой ценой» — Фонтес

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в летнее трансферное окно хочет вернуться в «Барселону». Об этом сообщает журналист Жоан Фонтес в «Твиттере».

По сведениям источника, сделать это 35-летний футболист хочет «любой ценой». Его соглашение с парижанами истекает в конце сезона, поэтому в «Барселону» он может перейти на правах свободного агента, а уже сейчас вести предварительные переговоры о контракте.

Ранее сообщалось, что спонсор из ОАЭ намерен влить в клуб средства, которые позволят ему избежать проблем с фэйр-плей и заработным фондом в случае подписания Месси. Сейчас «Барселона» находится в поиске всех возможных вариантов для осуществления этого возвращения: на текущий момент клуб не может позволить себе подписание Лионеля Месси.

Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:

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