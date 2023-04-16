Никонов — о «Торпедо»: вратарь спасает от позора. Жаль, что клуб попал в такую ситуацию

Бывший нападающий «Торпедо» Вадим Никонов поделился впечатлениями от матча команды со «Спартаком» (1:2) в 23-м туре чемпионата России.

«В «Лужниках» играли неравные команды. «Спартак» мог выиграть, и разгромно, если бы не вратарь «Торпедо». Забили, могли забить ещё — хоть так. Что сделаешь, если такая ситуация? Хотелось бы лучше, но как получилось.

Насчёт выживания «Торпедо» ещё рано говорить. Пришёл новый тренер, испанец. Но Испания — это Испания, а Россия — это Россия. Пока ему нужно понять, куда он попал, наладить контакт с игроками. Надежда умирает последней. Были ведь у «Торпедо» игры, которые они не проиграли. Очки по осени считают, как курочка по зёрнышку клюёт. Нужно их набирать. Чем быстрее тренер вольётся в команду, тем будет лучше. А дальше — футбол. В каждой игре надо отдаваться.

Что такое сейчас «Торпедо»? Стадион строится, из школы нужен какой-то выход. Я знаю двоих воспитанников в «Торпедо», а больше и нет никого. Хорошо, что вратарь спасает от позора. Жаль, что такой популярный клуб попал в такую ситуацию. Чехарда тренеров. Будем надеяться на маленькое чудо», — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.