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Иммобиле повредил позвоночник и сломал ребро в результате аварии

Иммобиле повредил позвоночник и сломал ребро в результате аварии
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Стало известно, какие травмы получил нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в результате дорожно-транспортного происшествия с трамваем в Риме.

Футболист получил повреждение позвоночника и сложный перелом правого 11-го ребра. Иммобиле остаётся под наблюдением в отделении неотложной медицины под руководством профессора Франческо Франчески из университетской больницы в Риме, сообщает официальный сайт «Лацио».

Напомним, сегодня автомобиль капитана римского клуба столкнулся с трамваем и получил серьёзные повреждения.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Лацио» занимает второе место в таблице, набрав 61 очко после 30 матчей. 33-летний Иммобиле принял участие в 23 матчах Серии А в текущем сезоне, забил десять мячей и отдал три голевые передачи.

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