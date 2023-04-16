Иммобиле повредил позвоночник и сломал ребро в результате аварии

Стало известно, какие травмы получил нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в результате дорожно-транспортного происшествия с трамваем в Риме.

Футболист получил повреждение позвоночника и сложный перелом правого 11-го ребра. Иммобиле остаётся под наблюдением в отделении неотложной медицины под руководством профессора Франческо Франчески из университетской больницы в Риме, сообщает официальный сайт «Лацио».

Напомним, сегодня автомобиль капитана римского клуба столкнулся с трамваем и получил серьёзные повреждения.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Лацио» занимает второе место в таблице, набрав 61 очко после 30 матчей. 33-летний Иммобиле принял участие в 23 матчах Серии А в текущем сезоне, забил десять мячей и отдал три голевые передачи.