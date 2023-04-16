Иммобиле повредил позвоночник и сломал ребро в результате аварии
Поделиться
Стало известно, какие травмы получил нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в результате дорожно-транспортного происшествия с трамваем в Риме.
Футболист получил повреждение позвоночника и сложный перелом правого 11-го ребра. Иммобиле остаётся под наблюдением в отделении неотложной медицины под руководством профессора Франческо Франчески из университетской больницы в Риме, сообщает официальный сайт «Лацио».
Напомним, сегодня автомобиль капитана римского клуба столкнулся с трамваем и получил серьёзные повреждения.
В текущем сезоне чемпионата Италии «Лацио» занимает второе место в таблице, набрав 61 очко после 30 матчей. 33-летний Иммобиле принял участие в 23 матчах Серии А в текущем сезоне, забил десять мячей и отдал три голевые передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
17:39
-
17:35
-
17:35
-
17:30
-
17:28
-
17:18
-
17:15
-
17:13
-
17:06
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:12
-
16:10
-
16:09
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:45
-
15:39
-
15:31
-
15:31
-
15:30
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:49
Партнерский контент