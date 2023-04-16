«Арсенал» поделил очки с «Вест Хэмом» и позволил «Манчестер Сити» приблизиться

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Итоговый счёт — 2:2.
«Арсенал» повёл со счётом 2:0 благодаря голам форварда Габриэла Жезуса и полузащитника Мартина Эдегора, которые отличились на седьмой и 10-й минутах соответственно. На 33-й минуте нападающий хозяев Мохамед Саид Бенрахма реализовал пенальти. На 54-й минуте форвард «Вест Хэма» Джаррод Боуэн счёт сравнял — 2:2. Отметим, что на 52-й минуте полузащитник «канониров» Букайо Сака промахнулся с 11-метровой отметки.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 74 очка после 31 матча. На втором месте находится «Манчестер Сити» — 70 очков с игрой в запасе. «Вест Хэм» располагается на 15-й строчке, заработав 31 очко.
- 16 апреля 2023
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