Александр Головин отметился голом в матче с «Лорьяном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился очередным забитым голом в чемпионате Франции. В эти минуты монегаски встречаются с «Лорьяном» на стадионе «Луи II» в матче 31-го тура Лиги 1. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу команды Филиппа Клемана.
На 28-й минуте встречи в ходе контратаки Виссам Бен-Йеддер проникающей передачей вывел Головина на свидание с голкипером соперников, и Александр шансов Вито Манноне не оставил. Ранее на 14-й минуте Крепен Дьятта открыл счёт.
Отметим, что в текущем сезоне Головин выполнил 15 результативных действий. Полузащитник забил семь мячей и отдал восемь голевых передач.
«Монако» ведёт борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. В 30 матчах Лиги 1 команда Клемана набрала 58 очков и на три зачётных балла отстаёт от «Марселя». Лидирует в чемпионате «ПСЖ», в активе которого 72 очка после 31 матча.
- 16 апреля 2023
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