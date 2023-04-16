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«Унион» сыграл вничью с «Бохумом» в матче Бундеслиги

«Унион» сыграл вничью с «Бохумом» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Унион» и «Бохум». Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Итоговый счёт — 1:1.

В концовке первого тайма счёт открыл полузащитник хозяев Йосип Юранович. «Бохум» сравнял счёт усилиями полузащитника Кевина Штёгера, реализовавшего пенальти на 55-й минуте. На 62-й минуте хозяева остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил защитник Пауль Еккель.

«Унион» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 52 очка после 28 матчей. «Бохум» находится на 15-й строчке, заработав 27 очков.

Германия - Бундеслига. 28-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 1
Бохум
Бохум
1:0 Юранович – 45+3'   1:1 Штёгер – 55'
Удаления: Еккель – 61' / нет

Ранее «Фрайбург» одержал волевую победу в выездном матче с «Вердером». Команды играли на стадионе «Везерштадион» в Бремене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. «Фрайбург» выиграл со счётом 2:1.

На 46-й минуте отличился нападающий «Вердера» Максимилиан Филипп. В составе «Фрайбурга» голами отметились полузащитник Роланд Шаллаи и форвард Лукас Хёлер.

«Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков после 28 матчей. «Вердер» располагается на 12-й строчке, заработав 32 очка. В чемпионате Германии лидирует мюнхенская «Бавария» (59).

Германия - Бундеслига. 28-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 2
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Филипп – 46'   1:1 Шаллаи – 67'   1:2 Хёлер – 71'
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