Головин повторил личный рекорд в Лиге 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, отметившийся забитым голом в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном», помог монегаскам одержать уверенную победу со счётом 3:1.

Для Александра этот гол стал седьмым с начала сезона. Кроме того, на счету российского полузащитника семь голевых передач. Таким образом, Головин набрал 14 очков по системе «гол+пас» и повторил свой лучший результат в Лиге 1: в сезоне-2020/2021 он забил за «Монако» пять голов и девять раз ассистировал партнёрам.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Головин делит второе место в команде по результативности с Брилем Эмболо (у него также 14 очков по системе «гол+пас»: 12+2), лидером «Монако» является Виссам Бен-Йеддер (23 – 17+6).