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«Арсенал» во втором матче подряд упустил победу, ведя в счёте 2:0 по ходу игры

Лондонский «Арсенал» во втором матче подряд упустил победу, ведя в счёте 2:0 по ходу игры.

В игре 31-го тура английской Премьер-лиги «канониры» на выезде не сумели переиграть «Вест Хэм Юнайтед». Итоговый счёт — 2:2.

«Арсенал» повёл уже к 10-й минуте встречи со счётом 2:0 благодаря голам форварда Габриэла Жезуса и полузащитника Мартина Эдегора. Однако до конца матча «Вест Хэм» сумел отыграться.

Таким образом, для «Арсенала» это вторая игра подряд, в которой команда забивает два быстрых мяча и ведёт в счёте, однако в конечном итоге играет вничью и теряет очки. В прошлом туре АПЛ подопечные Артеты к 30-й минуте выигрывали у «Ливерпуля» на «Энфилде» (2:0), однако матч завершился со счётом 2:2.

Отдельно стоит отметить, что на 52-й минуте игры, при счёте 2:1 в пользу «Арсенала», 21-летний полузащитник «канониров» Букайо Сака промахнулся с 11-метровой отметки.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Команда набрала 74 очка после 31 матча. На втором месте находится «Манчестер Сити» — 70 очков с игрой в запасе.