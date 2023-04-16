Эксперт RMC Даниэль Риоло: Катар уничтожает ДНК «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» планирует покинуть домашний стадион клуба «Парк де Пренс» ради переезда на более вместительную арену. Эксперт RMC и давний болельщик парижской команды Даниэль Риоло выступил с резкой критикой такого решения.

«ПСЖ» хочет переехать на SDF («Стад де Франс» – Прим. «Чемпионата»), а мэрия Парижа призывает остаться в «Парке» («Парк де Пренс» – Прим. «Чемпионата»). Всю свою жизнь я верил в то, что нельзя убивать свой клуб. Катарцам это удастся. Катар уничтожает ДНК клуба и плюёт в душу болельщикам. Ужас! Не могу дождаться, чтобы увидеть, как они будут заполнять SDF. В итоге, несмотря на популярность «ПСЖ», он будет пустовать, и клуб утонет. Логический процесс», – заявил Риоло в своём «твиттере».

В течение последних нескольких месяцев владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи озабочен вопросом увеличения вместимости домашней арены клуба, идя по пути других европейских грандов, которые столкнулись с подобной проблемой. Варианта всего два, и оба они связаны с переездом на другой стадион. Ремонт «Парк де Пренс» заставит «ПСЖ» лишь временно покинуть родную арену, но реконструкция стадиона может начаться только в том случае, если мэрия согласится продать объект клубу.