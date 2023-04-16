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«Атлетико» победил в шести матчах подряд с общим счётом 15:3

«Атлетико» победил в шести матчах подряд с общим счётом 15:3
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В рамках 29-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» дома сумел обыграть «Альмерию» (2:1). Таким образом, «Атлетико» победил в шести матчах подряд с общим счётом 15:3.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Подопечные Диего Симеоне не знают поражений на протяжении 13 туров в Ла Лиге. Клуб выиграл десять раз и трижды сыграл вничью.

«Атлетико» не проигрывает в чемпионате Испании с 8 января, когда мадридцы дома уступили «Барселоне» со счётом 0:1. В последний раз команда Симеоне теряла очки 25 февраля: ничья в гостях с «Реалом» (1:1).

Следующий соперник мадридской команды – «Барселона». Игра состоится в воскресенье, 23 апреля, в 17:15 мск на стадионе «Спотифай Камп Ноу».

«Атлетико» набрал 60 очков и продолжил погоню за мадридским «Реалом». «Матрасники» отстают всего лишь на два очка от подопечных Карло Анчелотти, идущих на второй строчке. Лидером соревнований является «Барселона», набравшая 73 балла.

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