Экс-игрок «Спартака» Айртон отличился в Бразилии

Бывший игрок московского «Спартака» Айртон Лукас, права на которого прошлой зимой выкупил «Фламенго», снова отличился в чемпионате Бразилии.
В эти минуты проходит матч 1-го тура бразильской Серии А, в котором «Фламенго» на своём поле принимает «Коритибу». Счёт в матче на 12-й минуте открыл точным ударом Айртон. Ассистировал ему Жерсон, знакомый любителям футбола по выступлениям за «Рому», «Фиорентину» и «Марсель».
Напомним, Айртон присоединился к «Спартаку» в конце 2018 года и провёл за красно-белых 108 матчей, в которых забил четыре мяча. Контракт Айртона со «Спартаком» действовал до июня 2026 года, но в марте 2022 года защитник перешёл во «Фламенго» на правах аренды. В декабре клубы пришли к соглашению о полноценном трансфере игрока. Добавим, что с «Фламенго» Айртон сумел выиграть Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес (оба триумфа состоялись в 2022 году).
- 16 апреля 2023
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