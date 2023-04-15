Сампаоли, уволенный в марте из «Севильи», возглавил «Фламенго»

Бывший главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли стал новым главным тренером «Фламенго», сообщает пресс-служба клуба. Контракт Сампаоли с бразильским кулбом рассчитан до декабря 2024 года.

10 апреля бразильский клуб уволил португальского специалиста Витора Перейру.

Что касается Сампаоли, то он в марте был уволен из «Севильи», причём руководство клуба уволило специалиста, не дожидаясь конца сезона в Ла Лиге и даже матчей Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Нервионцы» после 26 туров чемпионата Испании занимали 14-е место в турнирной таблице, всего на два очка опережая зону вылета. Последней каплей, переполнившей чашу терпения боссов «Севильи», стало поражение в матче с «Хетафе» со счётом 0:2. В вину Сампаоли ставили не только плохие спортивные результаты, но и проблемы с восприятием тактических идей специалиста его подопечными.