Самир Насри: 20 лет назад мы не говорили о Рамадане

Бывший французский футболист Самир Насри встал на защиту игроков, празднующих Рамадан, на фоне обвинений тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье в расизме.

«В норме такого быть не должно. Почему вы хотите знать, соблюдаю ли я Рамадан или нет? Это стало общественной дискуссией. Религия должна оставаться в частной сфере. Почему вы спрашиваете игроков, постятся они или нет? 20 лет назад мы не говорили о Рамадане. Нет доказательств того, что что футболист, соблюдающий Рамадан, играет хуже других. Почему никто не пристаёт с такими вопросами, например, к Бензема?

На самом деле каждый имеет право на личную жизнь. Есть люди, которые свято относятся к своей вере, и, кроме того, у каждого своё тело. Ты можешь съесть бигмак и оформить хет-трик», – сказал Насри в эфире Canal+.