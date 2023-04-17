Чиро Иммобиле пропустит минимум 15 дней

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, получивший травму позвоночника и сложный перелом ребра в результате ДТП, пропустит не меньше 15 дней. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport.

В таком случае нападающий не поможет своей команде в матчах с «Торино» и «Интером», которые запланированы на 22 и 30 апреля соответственно.

Кроме того, вечером воскресенья, 16 апреля, Иммобиле опубликовал в соцсетях краткое заявление своего помощника по правовым вопросам: «Мысли моего клиента Чиро Иммобиле, потрясённого тем, что произошло сегодня, заняты здоровьем двух его дочерей и водителя трамвая, которым он желает скорейшего выздоровления. С облегчением он узнал о том, что никто не получил серьёзных травм. Осознавая в этот трудный момент, что действовал правильно, он полностью доверяет властям, которые проводят следственные действия».

Напомним, после победы в матче со «Специей» Иммобиле попал в аварию в Риме, недалеко от «Олимпийского». Когда нападающий «Лацио» пересекал мост на своём внедорожнике, в него въехал трамвай, почти уничтожив переднюю часть автомобиля. В аварии также пострадали пассажиры других авто и несколько человек, находившихся в трамвае. Семь из них были доставлены в больницу в карете скорой помощи.