Карпин: надеемся, что Уткин, возможно, на сколько-то минут в следующей игре сможет выйти
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о сроках восстановления травмированных футболистов.
«Надеемся, что… Опять же, надеемся, не факт, но Уткин, возможно, в каком-то состоянии уже более-менее на сколько-то минут в следующей игре, может быть, даже и сможет выйти. Полоз и Чернов — пока непонятно. Две-три недели где-то ещё», — сказал Карпин на пресс-конференции после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).
«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 46 очков после 23 матчей. Лидирует «Зенит» — 55 очков. В следующем туре «Ростов» встретится с «Уралом». Матч состоится в воскресенье, 23 апреля. Начало игры — в 12:00 мск.
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