Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в «Челси».

Как сообщает Fichajes, «Челси» хочет купить 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Клуб готов предложить за него € 50 млн.

В текущем сезоне Альварес провёл 38 матчей в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи. Его соглашение с «горожанами» рассчитано до лета 2028 года.

«Манчестер Сити» набрал 70 очков. Отставание подопечных Хосепа Гвардиолы от идущего первым «Арсенала» – три балла. Подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют в следующем матче сыграют с «Брайтоном», а после этого проведут встречу с «Арсеналом» на домашнем стадионе.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: