«Челси» хочет подписать Хулиана Альвареса из «Сити» за € 50 млн
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Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в «Челси».
Как сообщает Fichajes, «Челси» хочет купить 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Клуб готов предложить за него € 50 млн.
В текущем сезоне Альварес провёл 38 матчей в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи. Его соглашение с «горожанами» рассчитано до лета 2028 года.
«Манчестер Сити» набрал 70 очков. Отставание подопечных Хосепа Гвардиолы от идущего первым «Арсенала» – три балла. Подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют в следующем матче сыграют с «Брайтоном», а после этого проведут встречу с «Арсеналом» на домашнем стадионе.
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