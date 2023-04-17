Источник: сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном

Сборная России может провести товарищескую встречу с командой Камеруна.
Как сообщает «Спорт-экспресс», матч может пройти в России до конца этого года. В начале апреля президент РФС Александр Дюков допустил проведение матчей с командами из Африки.
Напомним, 26 марта сборная России под руководством Валерия Карпина обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой российской сборной со счётом 2:0. Для национальной команды этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.
С марта 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
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