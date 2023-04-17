Дмитрий Чистяков: ни в коем случае нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал ничейный результат матча с «Ростовом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла вчера и завершилась со счётом 0:0.
«Да, давненько не играл все 90 минут. Доволен, то что не пропустили. Работу выполнили. Будем настраиваться на следующую игру. Есть ли впечатление, что „Ростов“ — команда со второго места? Конечно, да. «Ростов» показывает хорошие результаты. Тренерская заслуга и ребят, конечно. Понимали, как они будут играть. Доставили много проблем.
ЦСКА и «Локомотив»? Я не могу сравнивать. «Ростов» — есть «Ростов», они играют в свою игру. Мне нравится, как они играют. «Зенит» — чемпион? Ни в коем случае сейчас так нельзя говорить. Ещё семь туров. Нельзя думать, что на одной ноге всех обыграем. Когда результат сделаем, тогда порадуемся», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».
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