Николай Комличенко: мы старались остановить «Зенит»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал ничейный исход матча «Зенитом», который прошёл вчера, 16 апреля и завершился нулевой ничьей.

«Чемпионская гонка? Мы старались остановить «Зенит», пытались. Как настраивались на игру? Да как обычно, хотели порадовать болельщиков. Порадовало, что сегодня их побольше было. Наверное, тысяч 10.

Карпин говорил о судействе и есть ли у меня вопросы к арбитрам? Ну, это Карпин, ему можно, я не считаю нужным что-то комментировать», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.