Экс-тренер «Локомотива» Эштреков: пока команда на правильном пути

Бывший тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков поделился эмоциями после игры команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбуром». Столичный клуб обыграл соперников со счётом 4:1.
«Каких-то вопросов по игре не было. «Локомотив» заслуженно победил. Единственное, где-то нужно было приспособиться к синтетическому полю. «Оренбург» не использовал моменты, в отличие от «Локомотива». «Локомотив» по игре выглядел очень солидно.
В прошлом году «Локомотив» был далеко не на своём месте, и команде приходилось выбираться из этой ситуации. Во второй половине чемпионата команда проводит игры уверенно. Пять игр выиграли.
На своем ли месте команда? Сложно говорить. «Локомотив» никогда не болтался в низах. У команды новое руководство, новый тренерский штаб. Пока команда на правильном пути», – приводит слова Эштрекова Metaratings.
- 17 апреля 2023
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