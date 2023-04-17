Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг: на прошлой неделе у меня было девять здоровых защитников, теперь — четыре

Тен Хаг: на прошлой неделе у меня было девять здоровых защитников, теперь — четыре
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

«Марсель Забитцер вышел на разминку и что-то почувствовал. Мы решили не рисковать, скоро узнаем, в чём дело. Но когда у вас на скамейке запасных есть Кристиан Эриксен — это точно не минус.

На прошлой неделе у меня было девять здоровых защитников, теперь — четыре. Мы всё ещё играем в трёх турнирах, нам нужны все игроки, чтобы создать топ-команду», — приводит слова Тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 59 очков после 30 матчей. Вчера, 16 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором команда Тен Хага одолела «Ноттингем Форест» со счётом 2:0.

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023

Материалы по теме
Теперь у «Манчестер Юнайтед» травмированных на целый состав. А у тен Хага новые ребусы
Теперь у «Манчестер Юнайтед» травмированных на целый состав. А у тен Хага новые ребусы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023