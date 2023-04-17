Тен Хаг: на прошлой неделе у меня было девять здоровых защитников, теперь — четыре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал кадровую ситуацию в команде.
«Марсель Забитцер вышел на разминку и что-то почувствовал. Мы решили не рисковать, скоро узнаем, в чём дело. Но когда у вас на скамейке запасных есть Кристиан Эриксен — это точно не минус.
На прошлой неделе у меня было девять здоровых защитников, теперь — четыре. Мы всё ещё играем в трёх турнирах, нам нужны все игроки, чтобы создать топ-команду», — приводит слова Тен Хага BBC.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 59 очков после 30 матчей. Вчера, 16 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором команда Тен Хага одолела «Ноттингем Форест» со счётом 2:0.
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