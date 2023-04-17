Денисов: судья удалил Литвинова и Мартинса в матче с «Торпедо», потом он ответит за это

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги над «Торпедо». Красно-белые обыграли соперников со счётом 2:1.

«Спартак» играл хорошо, у нас многое получалось. Было много моментов, которые мы не реализовали, это расстроило.

Не знаю, комментировать решения судьи не хочется. Рефери удалил Литвинова и Мартинса, потом он ответит за свои решения.

Мы отрабатываем на определённых тренировках пенальти и решаем, кто будет исполнять одиннадцатиметровые удары в игре. Тренерский штаб всё проанализирует и примет решение, кому бить пенальти в следующих матчах», – приводит слова Денисова Metaratings.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 10 очков.