Денисов: судья удалил Литвинова и Мартинса в матче с «Торпедо», потом он ответит за это

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги над «Торпедо». Красно-белые обыграли соперников со счётом 2:1.
«Спартак» играл хорошо, у нас многое получалось. Было много моментов, которые мы не реализовали, это расстроило.
Не знаю, комментировать решения судьи не хочется. Рефери удалил Литвинова и Мартинса, потом он ответит за свои решения.
Мы отрабатываем на определённых тренировках пенальти и решаем, кто будет исполнять одиннадцатиметровые удары в игре. Тренерский штаб всё проанализирует и примет решение, кому бить пенальти в следующих матчах», – приводит слова Денисова Metaratings.
На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 10 очков.
- 17 апреля 2023
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