Иван Обляков назвал причины своей высокой результативности в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о смене позиции в клубе, которая позволила ему больше играть в атаке.
«Связываю ли свою статистику с переводом на позицию правого атакующего? Наверное, да. Мне нравится больше играть в атаке, создавать моменты между линиями, получать мяч и развивать атаку. Думаю, большее игровое время в атаке помогло мне с результативными действиями.
Владимир Валентинович знал мои возможности, всегда со мной разговаривает. Тем более у нас восстановился Бактиёр Зайнутдинов, а ему комфортнее играть на позиции левого латераля. Но всё равно думаю, что фактор моей игры в сборной России на позиции правого атакующего полузащитника сыграл свою роль в постановке меня в эту зону и в клубе», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
В пяти матчах Российской Премьер-Лиги после зимней паузы на счету 24-летнего Облякова три гола и три результативные передачи.
Самые молодые игроки РПЛ. Видеоролик:
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