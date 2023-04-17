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Кейлор Навас думает над продолжением карьеры в чемпионате Мексики — L'Equipe

Кейлор Навас думает над продолжением карьеры в чемпионате Мексики — L'Equipe
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Вратарь французского «ПСЖ» Кейлор Навас, выступающий сейчас на правах аренды за английский «Ноттингем Форест», почти не имеет шансов остаться в клубе АПЛ. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Ноттингем Форест» не может себе позволить выплачивать футболисту его зарплату в полном объёме. Сам Навас раздумывает над продолжением карьеры в команде из Мексики. Среди вариантов коста-риканского вратаря называется клуб «Америка».

Ранее в своём интервью Навас не исключил варианта того, что вернётся в «ПСЖ», с которым хочет выиграть Лигу чемпионов.

Навас сыграл 11 матчей за «Ноттингем» в Премьер-лиге, в которых один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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