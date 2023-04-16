Кейлор Навас не исключил, что в будущем ещё может сыграть за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Коста-риканский голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас, отданный в аренду «Ноттингем Форест» в январе (10 матчей в этом сезоне английской Премьер-лиги), не исключил, что ещё сыграет за парижский клуб в Лиге чемпионов.

«Я чувствую себя способным играть в любой команде. Посмотрим, что случится в будущем. У меня ещё год контракта с «ПСЖ». Если мне придётся вернуться туда и сыграть за этот клуб, я буду чувствовать себя способным выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Когда я был там, у нас была такая возможность. Мы были в финале, но так и не могли сделать последний шаг. Это мотивирует меня бросить новый вызов», – сказал Навас в интервью Canal+.

Контракт Кейлора Наваса с «Пари Сен-Жермен» действует до июня 2024 года, но у ветерана не слишком много шансов выбить из стартового состава итальянца Джанлуиджи Доннарумму, который сейчас отдаёт предпочтение тренерский штаб парижан.