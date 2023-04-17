Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал лучшего российского футболиста в истории
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо назвал легендарного голкипера «Динамо» Льва Яшина одним из величайших российских футболистов. Специалист отметил, что в истории России были и другие великие игроки.
«Кто для меня лучший российский футболист в истории? Думаю, Яшин был одним из великих российских игроков. В России всегда было много великих футболистов. Да, Яшин был отличным, но история России велика, поэтому были и другие легендарные игроки», — приводит слова Рианчо Legalbet.
Яшин — единственный вратарь в истории футбола, выигравший «Золотой мяч», награду, вручаемую изданием France Football лучшему футболисту года. В честь легендарного футболиста «Динамо» назван трофей лучшего вратаря.
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