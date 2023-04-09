«Раньше была эпоха Яшина, сейчас — Акинфеева». Первый тренер вратаря ЦСКА — об Игоре

Первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Павел Коваль вчера, 8 апреля, поздравил с днём рождения футболиста, которому исполнилось 37 лет.

«В день рождения Игоря пожелаю ему самое главное — здоровья! Остальное, как говорится, всё есть. Все титулы выиграл, какие только можно!

Будем ли отмечать тридцатилетие со дня дебюта? Всё будет зависеть только от Игоря и его здоровья! Он сейчас хорошо выглядит. Его главный козырь — стабильность. Мастерство, техника и психологическая устойчивость. На протяжении 20 лет играет за ЦСКА на стабильном уровне. Акинфеев — глыба. Раньше была эпоха Яшина, сейчас — Акинфеева. На сегодняшний день отмечу топ-вратарей — Акинфеев, Сафонов, Песьяков и Селихов. Но Игорь безоговорочно на первом месте!» — сказал Коваль в интервью Sport24.

Ранее Акинфеев был включён в список 50 лучших вратарей в истории футбола по версии IFFHS.