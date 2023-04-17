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Дзюба: за «Спартак» болеет больше людей, чем за «Зенит»

Дзюба: за «Спартак» болеет больше людей, чем за «Зенит»
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос, какой футбольный клуб является самым популярным в России. По мнению 34-летнего футболиста, за московский «Спартак» болеет больше людей, чем за петербургский «Зенит». Отметим, что Дзюба в своё время выступал и за сине-бело-голубых, и за красно-белых.

«Какой самый популярный клуб России по моему мнению? Слушай, ну это дискуссионный вопрос. Каждый будет кричать своё мнение. Я думаю, что «Зенит» очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счёт своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет. Но и у «Зенита» их много — это, действительно, движущая сила», — приводит слова Артёма Дзюбы «РБ Спорт».

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