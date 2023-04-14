«ПСЖ» — «Ланс». Месси и Мбаппе закроют вопрос о чемпионстве?

Может ли означать победа в этом матче, что парижане выиграют этот сезон?

15 апреля 2023 года состоится матч 31-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Ланс». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.68. Шансы «Ланса» оценены в 4.60. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ланс» 15 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «ПСЖ» — «Ланс» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.35. Ставки на то, что парижане победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ланс» (15.04.2023)

Франция - Лига 1. 31-й тур 15 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК ПСЖ Париж Не начался Ланс Ланс Кто победит в основное время? П1 X П2

Это одна из самых интересных игр в Лиге 1 этого сезона. «ПСЖ», занимающий первое место, принимает «Ланс», располагающийся на второй строчке. Возможно, это самая важная игра в гонке за титул чемпиона Франции.

Их разделяет всего шесть очков, а впереди осталось всего восемь матчей в Лиге 1. «Ланс» будет рассчитывать на то, что заберёт все три очка, пока соперник явно не в идеальной форме. Парижане проиграли в двух из трёх последних встреч. Обе на своём стадионе.

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«Ланс» сумел обыграть чемпиона ещё в самом начале 2023 года со счётом 3:1. Победа позволила клубу приблизиться на расстояние в три очка к «ПСЖ» в гонке за титул. Однако затем последовали неудачи, и кроваво-золотые опустились ещё ниже в таблице, но теперь у них снова есть шанс набрать три очка.

В тот день Пшемыслав Франковски забил быстрый гол на пятой минуте, а Уго Экитике сравнял счёт через восемь минут. Луа Опенда снова вывел «Ланс» вперёд, а Алексис Клод-Морис увеличил отрыв.

Гости выиграли четыре последних матча подряд и пропустили всего один гол – от «Страсбурга». Таким образом, команда показала, насколько хорошо работает в обороне.

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«Ланс» разгромил дома «Клермон» (4:0), затем «Анже» со счётом 3:0 и выиграл у «Ренна» на выезде – 1:0. В последней встрече кроваво-золотые победили «Страсбург» — 2:1.

Что касается «ПСЖ», то в последний месяц ему пришлось нелегко. Клуб стал понимать, что может не стать чемпионом, если продолжит в том же духе. Парижане проиграли в двух из трёх последних встреч. Они уступили «Ренну» (0:2) и «Лиону» (0:1). В недавней игре «ПСЖ» победил «Ниццу» со счётом 2:0. Голы забивали Лионель Месси и Серхио Рамос.

В Лиге 1 «Ланс» опережает «Марсель» на два очка. Команда лучше всех обороняется в чемпионате Франции, пропустив всего 22 гола. У того же «ПСЖ» — 29 пропущенных мячей. Зато парижане хороши в атаке – они забили 70 голов в 30 матчах.

Это очень важная встреча и, возможно, даже ключевая в борьбе за чемпионство. «Ланс» попробует отобрать очки у «ПСЖ», но вряд ли сможет. Парижане доказали, что умеют настраиваться на важные игры, победив своего давнего соперника «Ниццу» в последней встрече. Однако вряд ли голов будет много, учитывая классную оборону гостей.

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Предлагаем поставить на победу «ПСЖ» и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 5.00 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. Подогревают интерес слухи о том, что Месси может вернуться в «Барселону». СМИ утверждают, что аргентинец общается с Хави по этому поводу. В свою очередь, другой лидер Мбаппе пообещал выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов.

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