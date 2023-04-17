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Объявлена символическая сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшими футболистами 23-го тура РПЛ признаны Франсуа Камано из «Локомотива» и Сергей Божин из «Факела» — оба игрока получили оценку 8,7. Всего в сборную вошли четыре игрока из «Локомотива», два — из «Краснодара», а также по одному представителю из «Спартака», «Динамо», «Факела», «Крыльев Советов» и «Торпедо».

Фото: WhoScored

Сборная 23-го тура РПЛ: Егор Бабурин («Торпедо»), Кристиан Рамирес («Краснодар»), Кайо («Краснодар»), Сергей Божин («Факел»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Марио Митай («Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Максим Глушенков («Локомотив»), Франсуа Камано («Локомотив»), Кейта Бальде («Спартак»), Артём Дзюба («Локомотив»).

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