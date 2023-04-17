Канищев: если говорить о качестве игры, «Ростов» находится на втором месте не по заслугам

Ветеран «Зенита» Александр Канищев прокомментировал ничейный результат команды в матче с «Ростовом» (3:3) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч «Ростов» — «Зенит» получился равным — ни у кого не было преимущества. «Зенит» мог бы сделать больше, но их устраивала и ничья. Если говорить о качестве игры, то «Ростов» находится на втором месте не по заслугам», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков. Команда из Санкт-Петербурга является действующим победителем турнира: она выигрывает его четыре сезона подряд.