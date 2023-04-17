Канищев: если говорить о качестве игры, «Ростов» находится на втором месте не по заслугам
Поделиться
Ветеран «Зенита» Александр Канищев прокомментировал ничейный результат команды в матче с «Ростовом» (3:3) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Матч «Ростов» — «Зенит» получился равным — ни у кого не было преимущества. «Зенит» мог бы сделать больше, но их устраивала и ничья. Если говорить о качестве игры, то «Ростов» находится на втором месте не по заслугам», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков. Команда из Санкт-Петербурга является действующим победителем турнира: она выигрывает его четыре сезона подряд.
Комментарии
- 17 апреля 2023
-
14:55
-
14:54
-
14:50
-
14:40
-
14:29
-
14:29
-
14:25
-
14:18
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:46
-
13:40
-
13:33
-
13:33
-
13:21
-
13:17
-
13:16
-
13:10
-
13:02
-
12:53
-
12:50
-
12:47
-
12:42
-
12:41
-
12:22
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:42
Партнерский контент