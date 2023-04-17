Президент «Торпедо»: мы не поняли удаления Пепа Клотета. Он просто засунул руки в карманы

Президент «Торпедо» Ярослав Савин подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Красно-белые обыграли автозаводцев со счётом 2:1, при этом в матче было несколько спорных судейских решений, среди которых и удаление главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета.

«Естественно, нас не устраивают три пенальти в первом тайме, но реагируем спокойно — если что-то нужно будет сказать, скажем. От того, что мы будем истерить, ничего не поменяется. Наши специалисты посмотрят, проанализируют детально. Если увидим необходимость, подадим [жалобу в ЭСК]. Поспешных выводов не делаем.

Как отреагировали на жест Клотета? Мы не поняли, почему произошло удаление. Пеп просто засунул руки в карманы, а его удалили. Мы поговорили с Пепом, он говорит, что точно не имел ничего в виду в сторону арбитра. Что им показалось, непонятно. Третий пенальти был назначен. Конечно, он нервничает. Ничего такого он не показал. Будем разбираться. Поднимем все камеры», — приводит слова Савина «РБ Спорт».