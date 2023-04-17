В КДК сообщили, что рассмотрят оскорбительные выражения и жесты Клотета в адрес судьи
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит высказывания главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета в адрес судьи матча со «Спартаком» (1:2).
«КДК РФС будет рассматривать удаление главного тренера «Торпедо» Клотета за оскорбительные выражения и жесты в адрес официальных лиц матча. Клотет приглашён на заседание. Ни в коем случае КДК заранее о возможных наказаниях не говорит — всё сообщат на пресс-конференции», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Клотет был удалён в концовке первого тайма матча с красно-белыми. Он переместился на трибуну стадиона «Лужники», откуда смотрел за второй частью этой встречи. Клотет возглавил «Торпедо» в конце марта 2023 года.
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