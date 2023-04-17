Павлюченко: кто говорит, что «Зенит» ещё не чемпион — они футбол с вертолёта смотрят?

Бывший форвард сборной России и «Спартака» Роман Павлюченко считает, что чемпионская гонка в РПЛ сезона-2022/2023 уже завершена.

«Кто говорит, что «Зенит» ещё не чемпион — они футбол с вертолёта смотрят? Я тоже могу сказать, что с чемпионством уже всё понятно. Я говорил, что есть «Зенит» и все остальные (смеётся). Пускай на меня не обижаются, но я не вижу, кто может догнать «Зенит» и стать чемпионом. Не вижу сегодня такой команды. Да, за второе и третье места будут биться «Спартак», «Ростов» и ЦСКА.

Для того чтобы упустить титул, «Зениту» надо всё проиграть, а остальным всё выиграть — это нереально. Моё мнение, что чемпион в РПЛ уже есть», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.