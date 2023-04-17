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Матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» перенесён на другое время

Матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» перенесён на другое время
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила о переносе матча 25-го тура «Спартак» – «Ростов». Игра состоится 29 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. Причина переноса начала матча — просьба вещателя.

«По просьбе вещателя матч 25-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Ростов» перенесён с 19:00 на 19:30 по московскому времени 29 апреля», — сообщается в официальном телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.

Напомним, после 23 сыгранных туров московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. В активе команды Гильермо Абаскаля 45 набранных очков. «Ростов» под руководством Валерия Карпина набрал 46 очков и занимает второе место в таблице.

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