Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ростова» Мелёхин: я бы не сказал, что «Зенит» сильно удивил, но матч был тяжёлый

Защитник «Ростова» Мелёхин: я бы не сказал, что «Зенит» сильно удивил, но матч был тяжёлый
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал ничейный результат в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 0:0.

«В целом тяжёлый матч. Все старались, выкладывались. Я бы не сказал, что «Зенит» сильно удивил. Да, создавали моменты, быстро переходили. Тяжело ли было играть против их нападающих? Да. Особенно когда во втором тайме у них вышли свежие игроки.

Чемпионская гонка продолжается? Пока есть теоретические шансы, да. Ну, нет такого, что мы постоянно туда (в турнирную таблицу) заглядываем», — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.

Материалы по теме
Когда «Зенит» оформит чемпионство? Участником «золотого» матча может стать «Спартак»
Когда «Зенит» оформит чемпионство? Участником «золотого» матча может стать «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023