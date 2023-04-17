Защитник «Ростова» Мелёхин: я бы не сказал, что «Зенит» сильно удивил, но матч был тяжёлый

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал ничейный результат в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 0:0.

«В целом тяжёлый матч. Все старались, выкладывались. Я бы не сказал, что «Зенит» сильно удивил. Да, создавали моменты, быстро переходили. Тяжело ли было играть против их нападающих? Да. Особенно когда во втором тайме у них вышли свежие игроки.

Чемпионская гонка продолжается? Пока есть теоретические шансы, да. Ну, нет такого, что мы постоянно туда (в турнирную таблицу) заглядываем», — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.